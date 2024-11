Kasper traf in der NHL schneller als Star Vanek

Erster Torschütze mit 20 Jahren

Und ist jetzt der jüngste österreichische NHL-Torschütze aller Zeiten! Noch nie hatte ein 20-jähriger rot-weiß-roter Crack getroffen. Dazu knipste Kasper in seiner 13. NHL-Partie – damit hat er Ex-Superstar Thomas Vanek überflügelt, der 15 Spiele gebraucht hat. Und am Ende immerhin in seiner gesamten Karriere über 394 Tore in der weltbesten Liga jubeln durfte.