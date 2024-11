Öko-Liste gegen Bodenfraß will das Rathaus erobern

Auch mehr Ärzte gefordert

„Wir brauchen endlich eine flächenschonende Widmungspolitik. Denn nichts ist in Zeiten der Erderwärmung wichtige als freier Boden, um den Klimawandel auch regional abzupuffern“, versichert Müller, die sich mit ihren Mitstreitern auch die Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Stadt im Bezirk Baden auf die Fahnen schreibt: „In unserer Gemeinde fehlt es an Hausärzten. Zum Wohl der Bevölkerung gehört auch dieser Aspekt.“