Black-Friday-Rabattschlacht hat bereits begonnen

Start am 15. November

„Seit Freitag gibt’s in den Geschäften die Schnäppchen, das ist so früh wie noch nie. Und die Nachwirkungen halten bis 7. Jänner an“, erzählt Hannes Majdic als Chef von „electronic4you“. Majdic nimmt es mit den Großen wie Online-Weltmacht Amazon auf. „Unsere Zentrale ist in Klagenfurt, wir haben ein Lager mit 10.000 Quadratmetern, das ist bis oben hin voll. Wir bieten Tausende Fernseher an.“