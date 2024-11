Was Mario Kunasek von Herbert Kickl unterscheidet

Mario Kunasek gilt in diesem Wahlkampf als der Herausforderer – das Interesse am FPÖ-Chef ist auch am Maroni-Stand groß. „Der Herr Landeshauptmann“, murmelt eine ältere Dame im Vorbeigehen. Der Posten, derzeit von der ÖVP besetzt, ist das große Ziel. Die Ermittlungen nach dem Finanzskandal der Grazer FPÖ, in die auch Kunasek verwickelt ist, scheint dem nicht im Weg zu stehen.