Swatek: „Würde die ORF-Landesabgabe abschaffen“

Migration ist eines der großen Themen im Wahlkampf. Wieso sprechen die Neos das so selten an?

Wir sprechen es sehr klar und deutlich an. Wir verlangen von Personen, die zu uns kommen, drei Dinge: Erstens, die deutsche Sprache zu lernen. Das Zweite ist, dass sie unsere Werte hochhalten. Religionsbücher dürfen nicht über unseren Gesetzen stehen. Und das Dritte ist: Dass jeder seinen Beitrag leistet, das heißt, dass man arbeiten geht und Steuern zahlt.