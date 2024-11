Zehn Tote in spanischem Pensionistenheim

Zwei weitere Personen befinden sich laut Angaben des staatlichen Rundfunksenders RTVE nach dem Brand in der Villafranca de Ebro nahe der Stadt Saragossa im Nordosten Spaniens in kritischem Zustand. Die Bürgermeisterin des Ortes, Volga Ramírez Gamiz, teilte mit, zum Unglückszeitpunkt hätten sich 82 Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeiter in der Einrichtung befunden. Ersten Informationen zufolge könnte eine Matratze im Zimmer eines Bewohners Feuer gefangen haben, sagte sie dem Radiosender Cadena SER.