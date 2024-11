Hauptverdächtiger geständig: Räubertrio in Haft

Im Zuge einer länderübergreifenden Ermittlung wurden drei Männer im Zusammenhang mit einer Serie von Raubüberfällen in Deutschland, Tschechien und Polen festgenommen. Der 20-jährige Hauptverdächtige aus Tschechien hat seine Beteiligung an Überfällen in Niederösterreich und Wien gestanden. Er identifizierte zwei Landsleute im Alter von 32 und 38 Jahren als seine Komplizen.