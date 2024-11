Messi: Überraschende Pleite und Schiri-Ärger

Argentinien startete in Asuncion optimal in die Partie. Inter-Mailand-Torjäger Lautaro Martinez erzielte nach elf Minuten das 1:0. Doch die Führung der Equipe um Lionel Messi hielt nicht lange. Antonio Sanabria sorgte per Fallrückzieher nach 19 Minuten für den Ausgleich. Die Entscheidung fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit. Innenverteidiger Omar Alderete, in Spanien bei Getafe unter Vertrag, vollendete die Überraschung.