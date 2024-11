Brasilien enttäuscht mit Remis gegen Venezuela!

Durch das Unentschieden am elften Spieltag sprang Brasilien in der Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 17 Punkten auf den dritten Rang. Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Am Dienstag (Ortszeit) trifft Brasilien im letzten Qualifikationsspiel in diesem Jahr auf Uruguay.