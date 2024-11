Neutor-Sperre? „Wir machen das jetzt“

Die Salzburger haben am Sonntag den S-Link in einer Volksbefragung abgelehnt. Anna Schiester (Bürgerliste) soll nun als Verkehrsstadträtin andere Lösungen vorlegen. Im Interview mit der „Krone“ kündigt sie erste Maßnahmen an und will den Autoverkehr in Salzburgs Innenstadt zurückzudrängen. Neben der Neutor-Sperre ist auch eine City-Maut Thema.