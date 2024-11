Pleitewelle: Auch Öko-Generator geht der Saft aus

Auch abseits der Kika-Leiner-Insolvenz geht es derzeit in der Wirtschaft Schlag auf Schlag. So musste in Kärnten auch ein Unternehmen Konkurs anmelden, das vor kurzem noch als Hoffnungsträger für die Energiewende galt. Aber gerade in diesem „grünen“ Sektor scheint es immer schwieriger zu werden.