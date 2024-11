Endlich viel Platz für die Betreuung am Nachmittag

Beim Start vor 20 Jahren wurden in der Leopoldskroner Schule 20 Kinder am Nachmittag betreut, jetzt sind es rund 220. In der Landeshauptstadt stieg die Anzahl von 72 Kinder auf rund 3300 Schülerinnen und Schüler. Sie verteilen sich auf fast alle 33 Schulstandorte in der Stadt. Und doch platzen die GTS immer wieder aus allen Nähten. Raumnot und veraltete Räumlichkeiten sind die größten Probleme. Das betrifft unter anderem die Kinder der Volks- und der Mittelschule Nonntal. Dort wird auf den turnsaal draufgebaut, um neue, moderne Räume zu schaffen. Fünf Millionen Euro nahm die Stadt für das neue Gebäude in Leopoldskron in die Hand. Im Budget sind für die nächsten fünf Jahre 110 Millionen Euro im Bildungsbereich vorgesehen.