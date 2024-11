Protest gegen Gaza-Krieg: Rüstungskonzern besetzt

„Keine Waffen an Israel“

Von den Studenten veröffentlichte Bilder zeigen wie sie in den Büros von Leonardo palästinensische Flaggen schwenkten. Sie trugen Transparente mit der Aufschrift „Keine Waffen an Israel“ und beschuldigten den Konzern der Mittäterschaft am Völkermord. Sie kletterten auch auf ein Flugzeug auf dem Gelände des Firmensitzes. 30 Demonstranten wurden nach der Auflösung des Protests von der Polizei identifiziert. Nun bewachen Polizeibeamte den Sitz des Rüstungskonzerns.