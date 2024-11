Dornauer tritt „zur Seite“ ++ Aufregung um Kreuze

Sichtlich angespannt trat Georg Dornauer von der Tiroler SPÖ am Vormittag vor die Presse. Nach dem Jagdfoto mit Rene Benko tritt er nun „zur Seite“ wie Dornauer es beschreibt. Der 41-Jährige bleibt im Tiroler Landtag als Abgeordneter. Mit dem „Hut eines anderen“ und dem Signa-Pleitier will der rote Politiker in der Steiermark nur auf der Pirsch gewesen sein.