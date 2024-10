Sarkastisch und amüsant: „Alter weißer Mann“

Weil die berufliche Position des Angestellten und Familienvaters Heinz (Jan J. Liefers) angezählt ist – ihm haftet in der Firma das Stigma „alter weißer Mann“ an -, will er sich bei einem Dinner bei sich zu Hause der Kollegenschaft und seiner Brotgeberin möglichst cool präsentieren. Der Versuch, in einem Klima permanent politischer Überkorrektheit den souveränen Gastgeber zu mimen, gerät zum verbalen Gemetzel!