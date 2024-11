Enthüllung: Die „Akte X“-Stars haben sich gehasst!

Der Tiefpunkt des Verhältnisses kam, nachdem beide 1998 für Emmys nominiert wurden und Duchovny einen Privatjet vom Drehort Vancouver zur Gala nach Los Angeles organisiert hatte. Duchovny: „Ich habe dich mitgenommen. Du hast dich dann vor dem Rückflug total verspätet und ich war so unfassbar wütend auf dich. Weil wir nicht miteinander gesprochen haben, hast du mir beim Flug einen Brief geschrieben, obwohl ich genau zwei Meter von dir entfernt gesessen habe.“ Aus heutiger Sicht findet der Schauspieler, „dass du im Schreiben all die richtigen Worte gefunden hast und mir das gesagt hast, was ich hören wollte“.