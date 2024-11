„SPÖ Tirol erlebt jetzt einen Linksruck“

Tirols Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer verkündete am Mittwoch nach der „Jagd-Affäre“ politische Konsequenzen. Dornauer tritt „nicht zurück, sondern zur Seite“. Sein Nachfolger in Land und Partei soll Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth werden. „Die SPÖ in Tirol rutscht damit nach Links“, sagt Polit-Kenner und Meinungsforscher vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) Christoph Haselmayer im krone.tv-Live-Talk mit Jana Pasching.