Erstmals aufbewahrte Licht des Vorjahres verteilt

Per Flugzeug 2023 nach Wien gebracht

Das heurige Licht war bereits 2023 von der zwölfjährigen Pillar Jarayseh in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und per Flugzeug nach Wien gebracht worden, wo es die österreichischen Pfadfinder seither aufbewahrt haben, wie deren Friedenslicht-Beauftragte Lisa Prior bestätigt: „Das Friedensthema ist bei uns das ganze Jahr über so präsent, dass wir als eine der größten Friedensbewegungen der Welt das Friedenslicht ganz bewusst ganzjährig hüten. In Kirchen, Pfadfinderheimen und bei Privatpersonen. Es erinnert uns das ganze Jahr daran, uns nach Kräften für den Frieden einzusetzen.“