Scheidung als Motiv für SUV-Amokfahrt mit 35 Toten

Entsetzen in China nach einer Amokfahrt mit 35 Toten: Ein 62-Jähriger war am Montagabend in der Stadt Zhuhai mit einem SUV in eine Menschenmenge gerast, neben den Todesopfern gibt es Dutzende Verletzte zu beklagen. Am Mittwoch gaben die Behörden das Motiv des Lenkers bekannt. Er war wegen der Vermögensaufteilung nach der Scheidung von seiner Ehefrau frustriert ...