Kopf wird an Traumstrand in Florida angeschwemmt

Horror an einem Traumstrand in Florida: Ein Spaziergänger entdeckte im Sand von Key Biscayne einen ungewöhnlichen, runden Gegenstand, der scheinbar in der Nacht angeschwemmt wurde. Als er näher kam, griff der geschockte Mann sofort zum Handy und alarmierte die Polizei 911-Notruf. Denn vor ihm lag ein menschlicher Kopf.