Wolfswelpen nehmen nun Witterung von „Fremden“ auf

Ob Fotograf oder eher Familie – jedes Tier wird „zugeteilt“

Zu aller Freude ist es nun soweit: Mit den mittlerweile fast schon in die Pubertät gekommenen „Welpen“ sind bereits Besucherkontakte möglich. Dabei wird man von kompetenten Tiertrainern begleitet, die es ermöglichen, Wölfe und Hunde besser zu verstehen und Einblicke in ihre Charaktere und die Forschung zu erhalten. „Und diese Besuche werden individuell auf das Alter und die Interessen der Teilnehmer abgestimmt, sodass für alle das Wissen über diese Tiere unterhaltsam und mit Leidenschaft vermittelt wird“, laden die Wissenschaftler ein, einige Stunden Aug’ in Aug’ mit einem Wolf zu verbringen.