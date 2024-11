Syrischer Familienvater bedrohte Tochter mit Tod

Angeklagter rechtfertigte sich: „Sie war nicht ehrlich“

Die Verteidigerin meinte, er habe wegen des „Kontaktabbruchs der Tochter Rot gesehen“, und habe das alles nicht so gemeint. Weniger reuig waren die eigenen Aussagen des dreifachen Vaters: „Wir haben arabische Kultur. Wir unterwerfen uns den Traditionen, wie der Ehrlichkeit in der Familie. Meine Tochter war drei Jahre lang nicht ehrlich zu mir.“ Weil die 23-Jährige, die selbstständig leben will, ihn, den Patriarchen, angelogen habe, drohte er ihr mit dem Tod. Richterin Hofer verurteilte den Mann sofort zu neun Monaten bedingter Haft. Und sie betonte dabei: „Die Tochter hat nichts falsch gemacht. Hier, in Österreich, hat sie das Recht auf Freiheit. Und da endet auch die Einflussmöglichkeit des Vaters.“