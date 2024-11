„Das Dieselprivileg ist ja eine Wortklauberei“

VW sei die erste Marke gewesen, die sich stark auf Elektromobilität fokussiert hat. Nun habe sich der Markt in Europa nicht so stark entwickelt, wie man angenommen hat. Auch für Österreich habe die Krise bei VW Konsequenzen: So sei der Cluster in Graz oder in Linz sehr abhängig von Deutschland. Kerle dazu: „Wenn die Automobilindustrie in Deutschland hustet, dann haben wir schon eine sehr starke Verkühlung.“