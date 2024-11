„Cross“: Würdige „Nachfolge“ für Morgan Freeman

Eines gleich vorweg: Morgan Freemans Status als preisgekrönter Schauspieler steht hier nicht zur Debatte. Sollte hier allerdings die These aufgestellt werden, dass Aldis Hodge Morgan Freeman in den Schatten stellt, dann nur mit dem allergrößten Respekt. Damit wäre nicht nur Hodges muskelbepackte Statur gemeint, die wahrscheinlich jeden Normalsterblichen in den Schatten stellt, sondern seine Darbietung von Alex Cross – einem der meistgelesenen Romanfiguren der Gegenwart.