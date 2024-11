Nagelsmann: Das lief zwischen Wirtz und Bayern

Hintergrund: Vor wenigen Tagen hatte Bayern-Legende Lothar Matthäus behauptet, Ex-Trainer Hansi Flick habe den Offensivprofi damals unbedingt an die Isar holen wollen, der Transfer sei jedoch am damaligen Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic gescheitert. Aussagen, die der 47-Jährige so nicht stehen lassen wollte, gegenüber der deutschen „Bild“-Zeitung meinte er: „Lothar sollte in seiner Rolle als Experte seine Quellen besser prüfen, bevor er Lügen über mich und den FC Bayern verbreitet.“