Sozialarbeiter kündigen österreichweit Proteste an

Die Gewerkschaft hat nun Betriebsversammlungen in ganz Österreich, eine Betriebsrätekonferenz in der Steiermark und eine Demonstration in Wien angekündigt. Zudem ist eine Kundgebung in Linz geplant. Am 22. November unterbrechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeiten für sechs Minuten.