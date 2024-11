Supertalent signiert nun bei der Austria

Willkommen! Denzel Owusu trainiert seit 22. September in Waidmannsdorf mit. Zuerst überzeugte der Holländer bei den Amateuren Trainer Rolf Landerl, der den Deal ja mit eingefädelt hat. Landerl kennt dessen Manager, Jose Rodriguez, noch aus aktiven Zeit als Spieler in Holland. Dann wurde Owusu auch von Trainer Peter Pacult in die Kampfmannschaft hochgezogen und überzeugte auch dort – dafür bekam das Supertalent einen Vertrag bei Violett für eineinhalb Jahre plus Option auf eine weitere Saison. „Ich bin echt happy, dass ich eine Chance bekomme.“