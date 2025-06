Taucher ausgerückt, Vermisster aber wohlauf

„Die Angehörigen hatten einen Mann als vermisst gemeldet, weil er so lange nicht vom Schwimmen zurückgekommen ist“, so Helmut Weißensteiner von der Wasserrettung in Sattendorf am Ossiacher See. Sofort rückten die Wasserretter aus, auch Rotes Kreuz, Landesalarm- und Warnzentrale sowie die Einsatztaucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurden alarmiert. Der Polizeihubschrauber brachte die Taucher an den Ossiacher See, diese konnten aber den Einsatz quasi noch vor dem richtigen Beginn abbrechen: Die vermisste Person tauchte auf!