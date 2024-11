Der versenkte S-Link hinterlässt viele Fragen

Mit dem versenkten S-Link beginnt das Warten auf die alternative Verkehrslösung. Der Wille nach einer Mobilitätslösung im Flachgau ist groß – dort kennt man den Nutzen der Lokalbahn und will mehrheitlich auch den Ausbau. Im Tennnengau war die Abneigung deutlich, gerade in jenen Orten, die der S-Link direkt angefahren hätte. Und in der Stadt – der staugeplagtesten Gemeinde im Land – gingen 40 Prozent der Wahlberechtigten zur Befragung und versenkten den S-Link mit 59,60 Prozent Gegenstimmen im Salzburger Seeton.