Günstig und modisch: Secondhand liegt im Trend

An Nachschub mangelt es kaum: „Das Geschäft läuft gut, und wir bekommen viele Spenden. Unser Credo lautet: Alles, was man seinem Nachbarn noch schenken würde, kann man auch zu uns bringen“, erklärt Petra Rabl, Leiterin eines Carla-Standortes in der Bundeshauptstadt. Insgesamt 61 Standorte gibt es derzeit, in jeder Diözese kann man so auf ganz einfachem Weg helfen. Momentan stehen Adventkalender für die Kleinsten und Kleidung sowie Schlafsäcke für die Winternothilfe ganz oben auf der Wunschliste, heißt es.