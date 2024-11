Gefährlicher Triebtäter stellte drei Frauen nach

Der einheimische Angeklagte (44) hat offensichtlich ein Problem im Umgang mit Frauen: Er gibt beim Prozess am Montag im Landesgericht zu, dass er vor dem Schlafzimmerfenster zweier verschiedener Frauen an sich selbst herumgespielt und Spuren an der Hausmauer hinterlassen hat. Er gibt aber nicht zu, dass er eine dritte zur Tatzeit schwer betrunkene Frau intim begrapschte und sie dadurch, wie in der Anklage vorgeworfen wird, sexuell missbrauchte. „Dadurch hat das Opfer eine Traumafolgestörung erlitten“, unterstrich die Anklägerin und verwies auf das Gutachten der Neuropsychiaterin. Demnach leide der Angeklagte an einer „komplexen psychischen Krankheit“ und gilt laut der Expertin als gefährlich.