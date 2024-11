So fies wollte Johnny Depp Don Johnson hereinlegen

Der „Miami Vice“-Held hatte in den 90er-Jahren in Colorado gleich um die Ecke des berühmten Schriftstellers Hunter S. Thompson gewohnt. Der Autor des Kult-Romans „Fear and Loathing in Las Vegas“ war zu dieser Zeit bereits ein enger Freund des jungen Depps gewesen, der auch später die Hauptrolle in der Filmversion der Drogen-Abenteuerkomödie übernahm. Als Johnson 1994 ein paar Freunde zu Besuch hatte, rief er seinen berühmten Nachbarn an: „Ich habe gefragt, ob er Gras für mich hat. Natürlich hatte er das, und davon eine ganze Menge. Ich meinte zu ihm, ich komme kurz vorbei und hol mir etwas davon ab, weil ich ein paar Leute bei mir zu Hause habe.“