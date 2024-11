Warm anziehen! Jetzt kommen frostige Temperaturen

Zwar bleibt es kommende Woche landesweit weiterhin trocken, doch schon am Montag beginnt der Morgen wieder mit zähem Nebel. Besonders im Norden und Osten Österreichs sowie am Alpenostrand, in der südlichen Steiermark sowie in zahlreichen inneralpinen Becken und Tälern. Die Sonne lässt sich dort aller Voraussicht nach auch am Nachmittag nicht blicken. Abseits der typischen Nebelgebiete etwa im Bergland überwiegt hingegen sonniges Wetter. Erst dichte Wolken gibt es, aber auch dort ab den mittleren Nachmittagsstunden. Diese lösen letzte Nebelfelder in Vorarlberg und Tirol langsam auf und bringen am Abend hier außerdem ein paar Regentropfen.