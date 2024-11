Zwei Alkolenker beschäftigten Einsatzkräfte in OÖ

Es war erst 22.55 Uhr, als ein 17-Jähriger aus Höhnart mit seinem Moped im Gemeindegebiet von Höhnhart in Leitrachstetten auf der Leitrachstettener Landesstraße Richtung Höhnhart unterwegs war. Am Sozius saß ein 18-Jähriger aus St. Veit im Innkreis. Plötzlich kamen die beiden in einer Rechtskurve zu Sturz.