Greift Red Bull für Youngster tief in die Tasche?

Es geht um Franco Colapinto. Obwohl aktuell als Williams-Pilot in der laufenden Saison noch punktelos, gilt er als großes Talent. Für Williams womöglich zu untalentiert – nächste Saison gibt‘s kein Cockpit für ihne -, aber Red Bull womöglich sogar Millionen wert? Jedenfalls soll der österreichische Rennstall ein Auge auf den jungen Argentinier geworfen haben. An sich als Ersatzfahrer, denn Sergio Perez dürfte, auch wenn er nicht unumstritten ist, doch Bulle bleiben. Williams will dem von Red Bull kolportierterweise angestrebten Leih-Deal nicht zustimmen. Und vom „Bullenstall“ echte Kohle für einen richtigen Transfer sehen. Medienberichten zufolge geht‘s um satte 19 Millionen. Red Bull soll abgewunken, „RacingNews365“ zufolge aber Sponsoren davon überzeugt haben, für den Deal ordentlich Kohle beizusteuern.