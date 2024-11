Kühbauer hadert: „So ist leider der Fußball“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Es war ein extrem schwieriges Spiel. Wir haben uns sehr schwer getan, hinein zu finden. Wir haben in der Pause ein paar Dinge adaptiert, dann ist es vor allem gegen den Ball besser geworden. Wir haben den Gegner bis auf die Druckphase am Ende besser vom Tor weggehalten. Wir wollten es öfter so gut machen, wie im Spielzug zum 1:0. Aber so haben wir auch einmal zusammen Dreck gefressen und schwere Phasen überstanden. Auch das ist eine Qualität.“