Austria Salzburg gelang wichtiger Befreiungsschlag

In den vergangenen Wochen war der Motor der Violetten ins Stottern geraten. Vor dem 15. Spieltag in der Westliga betrug der Rückstand auf Aufstiegskonkurrent Imst bereits vier Punkte. Das Wort „Krise“ schwirrte in Maxglan herum. Seit Samstagnachmittag ist die Stimmung beim amtierenden Meister plötzlich wieder besser. Die Austria gewann in Schwaz mit 2:1. Imst musste sich in Hohenems hingegen mit einem 1:1 begnügen. Und nur mehr zwei Zähler fehlen.