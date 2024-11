250.000 Salzburger entscheiden über S-Link

Es wird 155 Abstimmungslokale geben. Die meisten öffnen um 7 Uhr, die letzten schließen um 16 Uhr, darunter alle 26 in der Stadt Salzburg. Wichtig: Das eigene Abstimmungslokal muss nicht das gleiche wie bei Nationalrats- und Bürgermeisterwahl sein, da es weniger Lokale als bei einer landesweiten Wahl sind. Die ersten Ergebnisse wird es in Hintersee geben, dort endet die Abstimmung schon um 11 Uhr. In 13 weiteren Gemeinden im Flach- und Tennengau ist um 12 Uhr Schluss. Die Ergebnisse werden aber erst nach Schließen des letzten Abstimmungslokals veröffentlicht.