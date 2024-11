Feuerwehr-Tauchlager mit Kollegen aus Chile

Mit von der Partie waren auch besondere Gäste: eine Abordnung der Feuerwehrtaucher aus San Rosendo in Chile. Die „Bomberos“ aus Südamerika begleiteten die burgenländischen Taucher vier Tage lang bei allen Übungen. Dabei kam es zu einem intensiven Erfahrungsaustausch zwischen den in Österreich angewendeten Tauchausbildungen und den Anforderungen von Such- und Rettungsarbeiten in Flüssen im chilenischen Hochland.