Mette-Marits Sohn Marius in Entzugsklinik gebracht

Die norwegische Presse berichtet, Haakon habe am Mittwoch plötzlich alle Termine „aus privaten Gründen“ abgesagt – und prompt wurde er am Flughafen Gardermoen gesichtet, zusammen mit Marius an Bord von Flug SK805 nach London. Ganz royal als Letzter eingestiegen, nahmen die beiden vorn im Flugzeug Platz. Ziel? Eine Luxus-Rehaklinik.