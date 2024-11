Wie aus Lilibet die Queen wurde

Eine Liebesehe stürzte die britische Monarchie in eine tiefe Krise und machte für ein Mädchen den Weg zum Thron frei. Am 11. Dezember 1936 informierte König Edward VIII. in einer Radioansprache seine Landsleute darüber, dass er seinen Aufgaben und Pflichten als König nicht so nachkommen könne, wie er es wünschte, ohne „die Frau, die ich liebe“ – die bürgerliche Wallis Simpson –, an seiner Seite zu haben. Am Tag zuvor war die schriftliche Abdankungserklärung von Edward VIII. bezeugt worden. Aus dem König war mit diesem Schritt der „Herzog von Windsor“ geworden.