Brutales Urteil: „Er hat’s einfach nicht drauf!“

„Er ist noch nicht so weit“

„Norris hat’s einfach nicht drauf, wenn ich ihn an Verstappen messe“, fällt der 76-jährige Ire Eddie Jordan in seinem Podcast „Formula for Success“ ein hartes Urteil über den 24-Jährigen. „Er ist noch nicht so weit, weder beim Start noch beim Verteidigen einer Pole-Position zur ersten Kurve. Sein Speed ist für mich unbestritten. Aber wenn ich in mich hineinhorche, dann finde ich keinen Funken der Überzeugung, dass Norris etwas tun könnte, wie das Max Verstappen am 3. November in Brasilien gelungen ist. Es tut mir leid, aber da ist nichts.“