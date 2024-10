Urlaub mit Privatjet: 520.000 Tonnen CO2-Ausstoß

Greenpeace fordert EU-weites Verbot von Privatjets

Salzburg belegte mit der hohen Zahl an Landungen den zehnten Platz unter den 45 untersuchten Flughäfen in Europa. Besonders in der Zeit der Salzburger Festspiele sei der Privatjet-Verkehr merklich angestiegen. In Klagenfurt verursachten Privatjets laut Greenpeace-Analyse in den Sommermonaten mehr als die Hälfte der CO2-Emissionen innerhalb von nur vier Monaten. Greenpeace fordert deshalb einmal mehr ein EU-weites Verbot von Privatjets.