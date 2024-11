Diese Aussage ging ordentlich nach hinten los

15 Barca-Tore in vier Spielen

Gegen Barcelona, mit 15 Treffern in vier Partien bisher die Torfabrik der Königsklasse, waren Maksimovic und Co. chancenlos. In Belgrad stellte Robert Lewandowski die Zeichen mit einem Doppelpack auf Sieg (43., 53.). Dazu waren Inigo Martinez (13.), Raphinha (55.) und Fermin Lopez (76.) für die Katalanen erfolgreich.