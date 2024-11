Obstanbau in ganz Österreich stark rückläufig

Experten warnen

So sei der Bestand an Streuobstbäumen von rund 35 Mio. um 1930 auf rund 4,2 Mio. Bäume im Jahr 2020 gesunken. In Ober- und Niederösterreich seien circa 50 Prozent des österreichischen Gesamtbestandes zu finden. Eine langfristige Sicherstellung der Streuobstbestände gelinge nur „in Zusammenarbeit mit Organisationen, die regional beratend aktiv sind und neue Erkenntnisse (…) in die Praxis transferieren können“, heißt es in der Studie.