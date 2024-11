Lenker geriet mit voll beladenem Lkw auf Abwege

Bäume verhinderten noch Schlimmeres

Der vom Kroaten gewählte Weg am Heuberg ist schmal und für Schwerfahrzeuge nicht geeignet. Es kam, wie es wohl kommen musste: der Fahrer manövrierte sein Schwerfahrzeug immer mehr in die Sackgasse. In einer Kurve kippte der Holztransporter dann schließlich um. Bäume verhinderten einen Absturz des Schwerfahrzeugs.