Mutter und Töchter getötet: Mann (42) festgenommen

Getötete Kinder waren fünf und sechs Jahre alt

Am Sonntag waren die drei Leichen der 31-jährigen Frau und ihrer beiden Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren in einer Wohnung in Berliner Stadtteil Marzahn gefunden worden. Die Tat soll nach Polizeiangaben schon am Donnerstag stattgefunden haben.