MotoGP-Titelentscheidung steigt in Barcelona!

Ausnahmezustand in Valencia

Die starken Regenfälle forderten in Spanien bereits mehr als 200 Todesopfer, die meisten davon in der Region Valencia. Viele Menschen werden nach wie vor vermisst. In Valencia hatte es am Dienstag voriger Woche in einigen Ortschaften innerhalb weniger Stunden so viel geregnet wie sonst in einem Jahr. Die Dorna unterstützt die Region mit einem Hilfsfonds.