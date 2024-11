Mit der „Krone“ zum Finale gegen Slowenien

In den letzten beiden Partien am 14. November in Kasachstan und dann am 17. November (18.00 Uhr) in Wien gegen Slowenien fällt die Entscheidung. Dass die Slowenen eine harte Nuss sind, bekamen die Österreicher beim Auswärtsduell in Ljubljana zu spüren, gegen Starstürmer Benjamin Sesko & Co. gab’s ein 1:1. Doch Österreichs Fans dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen, dass die Sache im Wiener Prater anders ausschauen wird.