„Mehr Anschläge auf Trump als Harris-Interviews“

Wer die Auseinandersetzung zwischen Kamala Harris und Donald Trump verfolgt, wird schnell auf ungewöhnliche Zitate stoßen: Trumps polarisierende Aussagen wie „They’re eating the dogs, they’re eating the cats“ oder die kryptisch betitelte „Operation Coconut Tree“ haben in den sozialen Medien rasch Aufmerksamkeit erlangt. Zahlreiche Ausschnitte aus Interviews, Auftritten und Talkshows gehen viral und verwandeln sich im Handumdrehen in Memes, die das Internet erobern.